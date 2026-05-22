Beatrice Bellucci svolta nell' incidente mortale della 20enne | indagata l' amica al volante

Un incidente mortale ha coinvolto una giovane di 20 anni, deceduta a seguito di un impatto tra due auto. L'indagine si concentra sull'amica alla guida in quel momento, che risulta essere sotto accusa. La vettura condotta dalla donna è stata coinvolta in uno scontro con un'altra auto, che ha causato lo sbalzo e il successivo decesso della vittima. La procura ha aperto un'inchiesta per chiarire le responsabilità e le dinamiche dell'incidente.

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Nessuna gara clandestina tra due altre auto, nessuna sfida di velocità che ha travolto la Mini Cooper su cui viaggiava la 20enne Beatrice Bellucci, deceduta nel drammatico incidente avvenuto lo scorso 24 ottobre su via Cristoforo Colombo a Roma. Una incredibile svolta nell'indagine sulla morte della giovane ha portato gli inquirenti a iscrivere nel registro degli indagati il nome di Silvia Piancazzo, l'amica della vittima che si trovava al volante quella notte. Secondo una perizia, infatti, non sarebbe esente da responsabilità in merito alla carambola fatale che ha causato il decesso della 20enne e ha costretto lei stessa a un lettino di Terapia intensiva per quattro settimane. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Beatrice Bellucci, svolta nell'incidente mortale della 20enne: indagata l'amica al volante ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Beatrice Bellucci morta sulla Colombo, indagata anche l'amica della vittimaUna svolta nell'inchiesta per la morte di Beatrice Bellucci, la ragazza di 20 anni deceduta nella notte dello scorso 24 ottobre in un tragico... Incidente sulla Colombo, per la morte di Beatrice Bellucci indagata anche la sua amica: “Andava troppo veloce”Indagata anche l'amica di Beatrice Bellucci: quando si è verificato l'incidente fatale per la 22enne anche la loro auto viaggiava oltre i limiti di... Incidente sulla Colombo, per la morte di Beatrice Bellucci indagata anche la sua amica: Andava troppo veloceIndagata anche l'amica di Beatrice Bellucci: quando si è verificato l'incidente fatale per la 22enne anche la loro auto viaggiava oltre i limiti di velocità ... fanpage.it Beatrice Bellucci morta sulla Colombo, indagata anche l'amica della vittimaNuovi elementi sulla morte di Beatrice Bellucci, avvenuta il 24 ottobre 2025. La consulenza tecnica punta il dito sulla velocità di entrambe le vetture coinvolte ... romatoday.it