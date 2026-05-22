Beatrice Bellucci svolta nell' incidente mortale della 20enne a Roma | indagata l' amica al volante

Beatrice Bellucci è ora coinvolta in un’indagine legata all’incidente che ha portato alla morte di una giovane donna a Roma. L’incidente è avvenuto dopo che l’auto condotta da Silvia Piancazzo, un’amica della Bellucci, è entrata in collisione con un’altra vettura. Durante il sinistro, la vettura di Piancazzo è stata sbalzata di lato. La polizia ha iscritto nel registro degli indagati la donna al volante.

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Svolta nelle indagini sul drammatico incidente in cui ha perso la vita la 20enne Beatrice Bellucci, avvenuto lo scorso 24 ottobre su via Cristoforo Colombo a Roma. Gli inquirenti avrebbero iscritto nel registro degli indagati il nome di Silvia Piancazzo, l'amica della vittima che si trovava al volante quella notte. Secondo una perizia, infatti, l'incidente non sarebbe stato solo causato dalla Bmw arrivata sfrecciando. Piancazzo, stando alla ricostruzione, non sarebbe esente da responsabilità in merito alla carambola che ha causato il decesso della 20enne e ha costretto lei stessa a un lettino di Terapia intensiva per quattro settimane. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Beatrice Bellucci, svolta nell'incidente mortale della 20enne a Roma: indagata l'amica al volante ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Beatrice Bellucci, svolta nell'incidente mortale della 20enne: indagata l'amica al volanteNessuna gara clandestina tra due altre auto, nessuna sfida di velocità che ha travolto la Mini Cooper su cui viaggiava la 20enne Beatrice Bellucci,... Beatrice Bellucci morta sulla Colombo, indagata anche l'amica della vittimaUna svolta nell'inchiesta per la morte di Beatrice Bellucci, la ragazza di 20 anni deceduta nella notte dello scorso 24 ottobre in un tragico... Incidente sulla Colombo, per la morte di Beatrice Bellucci indagata anche la sua amica: Andava troppo veloceIndagata anche l'amica di Beatrice Bellucci: quando si è verificato l'incidente fatale per la 22enne anche la loro auto viaggiava oltre i limiti di velocità ... fanpage.it Beatrice Bellucci morta sulla Colombo, indagata anche l'amica della vittimaNuovi elementi sulla morte di Beatrice Bellucci, avvenuta il 24 ottobre 2025. La consulenza tecnica punta il dito sulla velocità di entrambe le vetture coinvolte ... romatoday.it