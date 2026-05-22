Beatrice Bellucci la perizia ribalta le ipotesi sull’incidente sulla Colombo | nessuna gara clandestina

Una nuova perizia ha chiarito che non si è svolta alcuna gara clandestina sulla strada Cristoforo Colombo. Secondo il documento, non ci sono prove di sfide notturne tra auto o di inseguimenti improvvisati tra semafori spenti e carreggiate vuote. Le ipotesi di un incidente legato a un’attività di questo tipo vengono così smentite, eliminando una delle accuse più diffuse in relazione all’evento. La verifica dei fatti ha portato a una ricostruzione diversa rispetto a quanto ipotizzato in precedenza.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui