Beatrice Bellucci la perizia ribalta le ipotesi sull’incidente sulla Colombo | nessuna gara clandestina
Una nuova perizia ha chiarito che non si è svolta alcuna gara clandestina sulla strada Cristoforo Colombo. Secondo il documento, non ci sono prove di sfide notturne tra auto o di inseguimenti improvvisati tra semafori spenti e carreggiate vuote. Le ipotesi di un incidente legato a un’attività di questo tipo vengono così smentite, eliminando una delle accuse più diffuse in relazione all’evento. La verifica dei fatti ha portato a una ricostruzione diversa rispetto a quanto ipotizzato in precedenza.
La gara clandestina non c’era, lo dice l’ultima perizia. Nessuna sfida notturna tra auto lanciate sulla Cristoforo Colombo, nessun inseguimento stile Fast & Furious organizzato tra semafori spenti e carreggiate quasi vuote. La nuova ricostruzione tecnica dell’incidente in cui, la notte del 24 ottobre 2025, ha perso la vita Beatrice Bellucci apre nuovi scenari sul piano delle eventuali responsabilità. Perché adesso, accanto a Luca Domenico Giromonte, ventidue anni, finito subito al centro dell’indagine per lo schianto avvenuto all’altezza di piazza dei Navigatori, compare anche la posizione di Silvia Piancazzo, la migliore amica della vittima, che quella notte era al volante della Mini Cooper sulla quale viaggiava Beatrice. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
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