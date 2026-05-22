BE ROCK – Celtic Night | LIVE | Brutti di Fosco + Zeckyboys
L’evento BE ROCK – Celtic Night si svolge in una piazza all’aperto e prevede una serata con due esibizioni dal vivo e un DJ set che si protrae fino a tarda notte. Sul palco si esibiscono i gruppi Brutti di Fosco e Zeckyboys, entrambi noti per il loro stile energico. L’ingresso è aperto al pubblico e l’organizzazione ha previsto uno spazio dedicato per l’area musicale, con un palco allestito appositamente. La serata è annunciata come l’inizio di una nuova stagione di eventi in questa location.
?BE ROCK inaugura la stagione in Plaza con un evento dall’atmosfera leggendaria che unisce live travolgenti e l’energia del dj set fino a tarda notte. ?VENERDÌ 12 GIUGNO – Ore 21.30 ?BE ROCK – Celtic Night LIVE: Brutti di Fosco + Zeckyboys Be Rock Dj Set?Sul palco, LIVE dalle 21.30-ZECKYBOYS. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
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