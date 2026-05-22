Una rissa violenta si è verificata in strada, coinvolgendo persone armate di spranghe e bastoni. La vicenda sembra collegata a una faida tra gruppi di ultras che seguono la squadra di calcio locale. Non sono stati ancora resi noti dettagli sulle motivazioni precise o sui responsabili, ma l’incidente ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine. La scena si è svolta in un’area pubblica, con diversi testimoni che hanno assistito alla scena. Le autorità stanno indagando per chiarire le dinamiche dell’accaduto.

Forse una frattura interna al mondo del tifo organizzato riminese, forse un regolamento di conti tra ultras. Fatto sta che una quarantina di persone è scesa in strada, con i volti coperti da berretti e cappucci (nella foto). Cori da stadio. Bastoni e spranghe. Poi lo scontro e il fuggi fuggi all’arrivo delle pattuglie della polizia. I fatti risalgono a martedì sera, nella zona Ina Casa. Sui violenti tafferugli sta indagando la Digos della Questura di Rimini. Secondo le prime informazioni, ad affrontarsi potrebbero essere stati gruppi riconducibili al mondo ultras legato al Rimini Calcio. L’allarme è scattato poco prima delle 22, quando alcuni residenti hanno segnalato la presenza di diverse persone in strada. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Battaglia in strada con spranghe e bastoni. La pista della faida tra ultras del Rimini

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