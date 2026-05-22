Basket al PalaCosta l' OraSì vince su Fidenza per Gara 1 del secondo turno dei play-out
Al PalaCosta, l'OraSì ha ottenuto una vittoria contro Fidenza nella prima gara del secondo turno dei play-out di basket. La partita si è conclusa con un punteggio favorevole alla squadra di casa, che ha dimostrato concentrazione e volontà nel corso del match. La vittoria è stata consolidata negli ultimi minuti grazie a alcune giocate decisive, che hanno permesso all'OraSì di conquistare un risultato importante per la serie.
Una vittoria di carattere costruita con determinazione e sigillata nel finale con giocate dal grande peso specifico. L’OraSì batte la Foppiani Fulgor Fidenza 87-78 in Gara 1 del secondo turno dei play-out, trascinata da un PalaCosta caldo e da prestazioni individuali di alto livello nei momenti. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Basket, l'OraSì torna al PalaCosta e si prepara a Fidenza per il secondo turno dei play-out
Leggi anche: Basket, l’OraSì si inchina a Fiorenzuola: si chiude il primo turno dei play-out
OraSì Basket Ravenna torna in campo domani, 21 maggio, alle 20:30 al PalaCosta per Gara 1 del secondo turno dei play-out di Serie B Nazionale contro Foppiani Fulgor Fidenza, serie decisiva per la permanenza in categoria. facebook
Basket, l'OraSì torna al PalaCosta e si prepara a Fidenza per il secondo turno dei play-outIniziare la serie giocando Gara 1 e Gara 2 in casa può e deve essere un elemento importante. Sicuramente serve che la squadra approcci al meglio la sfida e per questo il pubblico può essere determina ... ravennatoday.it
Serie B - Secondo turno playout contro Fidenza: ingresso gratuito al PalaCosta per i tifosi giallorossiL'OraSì Basket Ravenna affronterà, nel secondo turno dei playout di Serie B Nazionale, la Fulgor Fidenza e la strada verso la salvezza passa dal PalaCosta. pianetabasket.com