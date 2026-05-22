Basket al PalaCosta l' OraSì vince su Fidenza per Gara 1 del secondo turno dei play-out

Al PalaCosta, l'OraSì ha ottenuto una vittoria contro Fidenza nella prima gara del secondo turno dei play-out di basket. La partita si è conclusa con un punteggio favorevole alla squadra di casa, che ha dimostrato concentrazione e volontà nel corso del match. La vittoria è stata consolidata negli ultimi minuti grazie a alcune giocate decisive, che hanno permesso all'OraSì di conquistare un risultato importante per la serie.

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