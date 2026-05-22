Basket al PalaCosta l' OraSì vince su Fidenza per Gara 1 del secondo turno dei play-out

Da ravennatoday.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al PalaCosta, l'OraSì ha ottenuto una vittoria contro Fidenza nella prima gara del secondo turno dei play-out di basket. La partita si è conclusa con un punteggio favorevole alla squadra di casa, che ha dimostrato concentrazione e volontà nel corso del match. La vittoria è stata consolidata negli ultimi minuti grazie a alcune giocate decisive, che hanno permesso all'OraSì di conquistare un risultato importante per la serie.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Una vittoria di carattere costruita con determinazione e sigillata nel finale con giocate dal grande peso specifico. L’OraSì batte la Foppiani Fulgor Fidenza 87-78 in Gara 1 del secondo turno dei play-out, trascinata da un PalaCosta caldo e da prestazioni individuali di alto livello nei momenti. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Basket, l'OraSì torna al PalaCosta e si prepara a Fidenza per il secondo turno dei play-out

Leggi anche: Basket, l’OraSì si inchina a Fiorenzuola: si chiude il primo turno dei play-out

basket al palacosta lBasket, l'OraSì torna al PalaCosta e si prepara a Fidenza per il secondo turno dei play-outIniziare la serie giocando Gara 1 e Gara 2 in casa può e deve essere un elemento importante. Sicuramente serve che la squadra approcci al meglio la sfida e per questo il pubblico può essere determina ... ravennatoday.it

basket al palacosta lSerie B - Secondo turno playout contro Fidenza: ingresso gratuito al PalaCosta per i tifosi giallorossiL'OraSì Basket Ravenna affronterà, nel secondo turno dei playout di Serie B Nazionale, la Fulgor Fidenza e la strada verso la salvezza passa dal PalaCosta. pianetabasket.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web