Un rappresentante dell’amministrazione ha affermato che sono stati fatti investimenti significativi nelle frazioni collinari, sottolineando che i numeri confermano l’impegno economico. In un intervento pubblico, ha rimarcato l’importanza di trasmettere una versione dei fatti più aderente alla realtà. Le dichiarazioni sono state fatte in risposta a critiche rivolte alla gestione delle strade nelle zone collinari, con l’intento di chiarire i passi fatti dall’amministrazione in quell’ambito.

"È doveroso riportare un po’ di verità e concretezza: questa amministrazione per le frazioni collinari ha investito tanto, i numeri lo dimostrano". Con queste parole la sindaca Simona Barsotti (nella foto) replica alla Lega che aveva puntato il dito sulle strade collinari, definite "in condizioni vergognose". "La nostra attenzione è sempre alta – dice Barsotti – con una presenza costante sul territorio e tra le persone. In via del Campisano c’è a un problema storico legato a un tratto di tubazione difettoso che dovrà essere sostituito da Gaia, su specifica richiesta del Comune. Basti pensare che su appena 97 metri di condotta si contano negli ultimi anni oltre 20 riparazioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Barsotti non ci sta: "Investito tanto per le strade"

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Ci eravamo (e ci siamo) tanto amati. Ettore Scola, una mostra particolareL’avevamo tanto amato, grati per quei suoi meravigliosi film capaci di far riflettere e divertire.