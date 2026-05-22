Barriere architettoniche | Legnano città più inclusiva con il Piano per l’accessibilità

A Legnano è stato approvato il primo Piano per l’accessibilità, con l’obiettivo di migliorare la fruibilità degli spazi pubblici per tutte le persone. La decisione è arrivata dopo un percorso di valutazione degli ostacoli architettonici presenti sul territorio. Il piano prevede interventi specifici per eliminare barriere e rendere più accessibili strade, edifici e servizi cittadini. La giunta ha approvato ufficialmente il documento, che ora sarà oggetto di attuazione concreta nel rispetto delle norme vigenti.

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Legnano (Milano) – La città di Legnano ha il suo primo Piano per l’accessibilità: la giunta comunale, in uno degli ultimi atti prima della scadenza del mandato, ha adottato il Peba, acronimo di Piano per l’accessibilità, l’usabilità, l’inclusione e il benessere ambientale, il documento redatto dal Centro studi PIM al termine di un percorso avviato nel 2022 e costruito con il contributo attivo delle associazioni locali e dei loro disability manager. Il piano non si limita soltanto ad elencare le barriere architettoniche da abbattere e l’approccio scelto è più ambizioso. Si tratta nella sostanza di ripensare edifici e spazi pubblici secondo il... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Barriere architettoniche: Legnano città più inclusiva con il Piano per l’accessibilità ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Parte il piano per l’abbattimento delle barriere architettoniche: otto cantieri per una città più accessibilePrendono il via gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche, un piano di lavori che interesserà otto punti del territorio comunale... Parchi senza barriere: la proposta di Laura Nargi per una città più inclusivaLaura Nargi propone una visione chiara: ogni parco della città deve essere curato allo stesso modo, senza gerarchie né differenze di serie. Cerea più accessibile con meno barriere architettonicheCerea più inclusiva, sicura e attenta alle esigenze di tutti. È stato definito il Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA)area barriere architettoniche, strumento strategico che ... giornaleadige.it Una città più accessibile. Ok al Piano per eliminare le barriere architettonicheIl Consiglio comunale ha approvato il Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche (Peba), uno strumento atteso da anni che segna un passaggio importante nel percorso verso una città più ... lanazione.it