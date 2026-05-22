A Bari torna il Maggio condiviso, la festa dei fiori che non si celebrava da 60 anni. Nel 1968, questa manifestazione internazionale scomparve per motivi che non sono stati specificamente spiegati. Durante gli anni in cui si svolgeva, i cittadini decoravano balconi e vetrine con fiori colorati e composizioni floreali, creando un’atmosfera vivace e festosa in città. La ripresa di questa tradizione segna un ritorno alle radici di una celebrazione che coinvolgeva l’intera comunità.

? Punti chiave Cosa accadde nel 1968 per far sparire questa festa internazionale?. Come facevano i cittadini a decorare i balconi e le vetrine?. Chi sono i grandi artisti che trasformarono Bari in una galleria?. Quali documenti storici sta cercando il Municipio per ricostruire l'evento?.? In Breve Evento in piazza del Ferrarese domenica 24 maggio con laboratori per bambini.. Collaborazione tra Municipio I, Coldiretti Puglia, UNPLI Pro Loco e distretto florovivaisistico.. Manifestazione storica attiva tra il 1951 e il 1968 con sfilate e mostre.. Annamaria Ferretti raccoglie foto e testimonianze per ricostruire la memoria storica locale.. Il Municipio I di Bari organizza domenica 24 maggio la festa del Maggio condiviso in piazza del Ferrarese per far rinascere un’identità cittadina che è rimasta sospesa per quasi sessant’anni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bari, torna il Maggio condiviso: rinasce la festa dei fiori dopo 60 anni

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