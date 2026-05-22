Bari incontro alla Madonnella | Comune e Amiu contro il caos rifiuti
A Bari, si è svolto un incontro nella zona della Madonnella tra rappresentanti del Comune e di Amiu, l'azienda responsabile della gestione dei rifiuti. Durante l'incontro sono stati affrontati i problemi legati alla presenza di rifiuti abbandonati e alle azioni messe in atto per migliorare la situazione. Sono stati illustrati i nuovi facilitatori di Amiu, incaricati di intervenire per risolvere le criticità, e sono state spiegate le sanzioni applicate a chi viene sorpreso ad abbandonare i rifiuti con l’ausilio di fototrappole.
? Domande chiave Come funzioneranno i nuovi facilitatori di Amiu per risolvere i disagi?. Quali sanzioni prevedono le fototrappole per chi abbandona i rifiuti?. Come influirà il fallimento della sperimentazione sulla gestione di tutta Bari?. Cosa accadrà alle attività commerciali durante il tavolo per le utenze non domestiche?.? In Breve Incontro convocato dopo l'audizione del 19 maggio nella 4ª Commissione consiliare.. Elda Perlino e Annamaria Ferretti dialogheranno con la presidente Amiu Antonella Lomoro.. Piano prevede gazebo informativi, ispettori ambientali e fototrappole per sanzionare gli incivili.. Strategia include un tavolo specifico per le esigenze di negozi e ristoranti locali. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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