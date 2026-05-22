Bari incontro alla Madonnella | Comune e Amiu contro il caos rifiuti

A Bari, si è svolto un incontro nella zona della Madonnella tra rappresentanti del Comune e di Amiu, l'azienda responsabile della gestione dei rifiuti. Durante l'incontro sono stati affrontati i problemi legati alla presenza di rifiuti abbandonati e alle azioni messe in atto per migliorare la situazione. Sono stati illustrati i nuovi facilitatori di Amiu, incaricati di intervenire per risolvere le criticità, e sono state spiegate le sanzioni applicate a chi viene sorpreso ad abbandonare i rifiuti con l’ausilio di fototrappole.

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