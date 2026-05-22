Nella nuova puntata di “Un altro podcast”, Andrea Bargnani ha parlato della sua esperienza in Nazionale, spiegando le ragioni per cui lui, insieme a Beli e Gallo, non ha conquistato risultati importanti durante la sua carriera. Ha raccontato alcuni dettagli dei momenti passati con la maglia azzurra, senza offrire interpretazioni o analisi, limitandosi a condividere fatti e ricordi legati alle competizioni e alle sfide affrontate. La conversazione si è concentrata su aspetti pratici e concreti delle sue esperienze sportive.

Andrea Bargnani si racconta nella nuova puntata di “Un altro podcast” ( guarda la puntata integrale sul nostro canale YouTube ). L'ex Nba ha spiegato quali sono stati, secondo lui, i motivi del fallimento azzurro in quegli anni in cui lui, Gallinari e Belinelli giocavano insieme: "Non ci sono scuse, era una squadra fortissima e avremmo dovuto fare di più. Se fossimo stati più tempo insieme, forse.". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Bargnani sulla Nazionale: "Vi spiego perché io, Beli e Gallo non abbiamo vinto niente"

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