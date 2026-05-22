Bar e pizzerie in estate non pagano il suolo pubblico
In estate, bar e pizzerie nel Comune di Porcari non devono pagare il canone per l’occupazione del suolo pubblico. L’esenzione è già in vigore e durerà fino al 30 settembre, coprendo tutte le attività turistiche programmate sul territorio. La misura riguarda tutte le iniziative che si svolgeranno nel periodo estivo e si applica alle attività di somministrazione di alimenti e bevande. La decisione mira a sostenere le attività locali durante i mesi caldi.
A Porcari è già operativa l’esenzione dal pagamento del suolo pubblico fino al 30 settembre, per tutte le iniziative turistiche che verranno organizzate sul territorio. E’ un provvedimento confermato dalla delibera di giunta numero 77 e che ha come obiettivo la priorità di voler incentivare le attività commerciali concedendo la possibilità di usufruire di spazi pubblici esterni limitatamente alle dimensioni di due stalli auto, oppure l’equivalente di 20 metri quadrati, adiacenti alla sede, i cosiddetti dehors. Il CCN e la stessa civica amministrazione, intendono adoperarsi a supporto del settore terziario, al fine di favorire le attività che rappresentano un patrimonio non solo economico ma anche sociale, con funzioni di aggregazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Sullo stesso argomento
Bar chiuso per occupazione abusiva di suolo pubblico: scatta il provvedimentoUn bar del centro di Cassino (Frosinone) è stato chiuso dopo controlli della Polizia Locale che hanno accertato l’occupazione abusiva di suolo...
Leggi anche: Tavolini e dehors, nel centro storico ci sono morosi che non pagano il suolo pubblico: il buco è di oltre 21 milioni
Le richieste delle associazioni di categoria alla commissaria Stentella: Bar e pizzerie aperte h24, musica in disco fino alle 5 facebook
Bar e pizzerie in estate non pagano il suolo pubblicoA Porcari è già operativa l’esenzione dal pagamento del suolo pubblico fino al 30 settembre, per tutte le iniziative ... lanazione.it
Nel 2025 in Italia chiusi oltre 10mila bar: con scontrini medi da 4 euro il modello tradizionale non regge più reddit
Se posso dare il mio contributo sulle pizzerie italiane all’estero vi consiglio a casa di peppe, dalmata e la manifattura. Tutte a Parigi. x.com
Tra bar e pizzerie 11 lavoratori irregolariSono sei i lavoratori impiegati in nero scoperti durante l’ultimo giro di controlli svolti dalla Guardia di finanza, che si aggiungono a cinque con posizioni contrattuali irregolari. Le verifiche sono ... ilgiorno.it