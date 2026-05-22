Bar e pizzerie in estate non pagano il suolo pubblico

In estate, bar e pizzerie nel Comune di Porcari non devono pagare il canone per l’occupazione del suolo pubblico. L’esenzione è già in vigore e durerà fino al 30 settembre, coprendo tutte le attività turistiche programmate sul territorio. La misura riguarda tutte le iniziative che si svolgeranno nel periodo estivo e si applica alle attività di somministrazione di alimenti e bevande. La decisione mira a sostenere le attività locali durante i mesi caldi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui