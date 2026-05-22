Bando rifugi ecco quali sono quelli del Lago di Como che hanno ricevuto il contributo regionale
La Regione Lombardia ha stanziato 5,2 milioni di euro in più per il “Bando rifugi 2024”, destinato a sostenere e rinnovare le strutture montane della regione. Con questa cifra, tutte le richieste considerate ammissibili saranno finanziate, secondo quanto comunicato dall’ente regionale. La misura mira a favorire interventi di miglioramento e riqualificazione delle strutture situate nelle zone montane del territorio. I dettagli sui rifugi beneficiari sono stati resi noti attraverso un apposito elenco pubblicato dall’amministrazione regionale.
Grazie a un incremento di 5,2 milioni di euro, la Regione Lombardia riuscirà a finanziare tutte le richieste ritenute ammissibili nell’ambito del “Bando rifugi 2024”, misura dedicata al sostegno e alla riqualificazione delle strutture montane.L’annuncio arriva dall’assessore regionale a Enti. 🔗 Leggi su Quicomo.it
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