Banda di Villa Gordiani | oltre 100 anni di reclusione per 17 imputati

Una vasta operazione ha portato all’arresto di 17 persone ritenute parte di una banda attiva nel quartiere di Villa Gordiani, coinvolta in oltre quaranta rapine. Le indagini hanno rivelato come alcuni imputati abbiano pianificato e coordinato le azioni criminali anche dall’interno del carcere, grazie a un detenuto che agiva come collegamento. I reati sono stati commessi in diverse zone della città, causando timore tra i residenti. La procura ha richiesto una condanna complessiva di oltre 100 anni di carcere per gli imputati.

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