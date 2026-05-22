Banda di Villa Gordiani | oltre 100 anni di reclusione per 17 imputati
Una vasta operazione ha portato all’arresto di 17 persone ritenute parte di una banda attiva nel quartiere di Villa Gordiani, coinvolta in oltre quaranta rapine. Le indagini hanno rivelato come alcuni imputati abbiano pianificato e coordinato le azioni criminali anche dall’interno del carcere, grazie a un detenuto che agiva come collegamento. I reati sono stati commessi in diverse zone della città, causando timore tra i residenti. La procura ha richiesto una condanna complessiva di oltre 100 anni di carcere per gli imputati.
?? Punti chiave Come ha fatto un detenuto a coordinare le rapine dall'interno? Quali quartieri sono stati colpiti dai più di quaranta colpi? Chi sono i membri della banda condannati con le pene più alte? Come riusciva il gruppo a colpire zone così distanti tra loro??? In Breve Sacir Hrustic condannato a 11 anni e 10 mesi, seguito da Ahmetovic e Jovanovic. Satomi Hadzovic coordinava le rapine dall'interno del carcere durante il periodo criminale. Oltre 40 colpi commessi tra dicembre 2024 . 🔗 Leggi su Ameve.eu
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