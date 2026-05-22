Bambini preso a sassate e bottigliate orrore in pieno giorno

Nel primo pomeriggio di mercoledì 20 maggio, al Parterre, un’area verde vicino al centro cittadino, si è verificato un episodio violento. Un bambino di 11 anni è stato attaccato e derubato della bicicletta da un uomo senza fissa dimora. Durante l’aggressione, il ragazzino è stato colpito con sassate e bottiglie, generando grande paura tra i presenti. La scena si è svolta in pieno giorno, con passanti che hanno assistito alla scena senza intervenire.

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