Bambini preso a sassate e bottigliate orrore in pieno giorno
Nel primo pomeriggio di mercoledì 20 maggio, al Parterre, un’area verde vicino al centro cittadino, si è verificato un episodio violento. Un bambino di 11 anni è stato attaccato e derubato della bicicletta da un uomo senza fissa dimora. Durante l’aggressione, il ragazzino è stato colpito con sassate e bottiglie, generando grande paura tra i presenti. La scena si è svolta in pieno giorno, con passanti che hanno assistito alla scena senza intervenire.
Momenti di paura nel primo pomeriggio di mercoledì 20 maggio al Parterre, area verde pubblica alle porte del centro cittadino, dove un ragazzino di 11 anni è stato aggredito e rapinato della propria bicicletta da un senzatetto. Secondo la ricostruzione dei fatti, il giovane si trovava insieme ad alcuni amici nella zona di viale Carducci quando un uomo avrebbe iniziato a lanciare sassi contro il gruppo. Poco dopo, il clochard avrebbe colpito il minorenne con una bottiglia di vetro mentre era in sella alla sua bici, facendolo cadere a terra. Approfittando della situazione, l’aggressore si sarebbe impossessato della mountain bike del ragazzino per poi fuggire. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
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