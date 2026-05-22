Ballabio celebra i 20 anni della Protezione civile

Il comune di Ballabio ha organizzato una cerimonia per commemorare i vent’anni del gruppo comunale di Protezione civile, che porta il nome di Giuseppe Pedrazzoli. L’evento si svolgerà il 6 e 7 giugno 2026 presso il Parco Grignetta, coinvolgendo volontari e cittadini in diverse attività. La due giorni prevede incontri e dimostrazioni, con l’obiettivo di celebrare il lavoro svolto dal gruppo nel corso degli anni. La manifestazione rappresenta un momento di riconoscimento per le attività di protezione civile svolte nel territorio.

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