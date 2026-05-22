Ballabio celebra i 20 anni della Protezione civile
Il comune di Ballabio ha organizzato una cerimonia per commemorare i vent’anni del gruppo comunale di Protezione civile, che porta il nome di Giuseppe Pedrazzoli. L’evento si svolgerà il 6 e 7 giugno 2026 presso il Parco Grignetta, coinvolgendo volontari e cittadini in diverse attività. La due giorni prevede incontri e dimostrazioni, con l’obiettivo di celebrare il lavoro svolto dal gruppo nel corso degli anni. La manifestazione rappresenta un momento di riconoscimento per le attività di protezione civile svolte nel territorio.
Il comune di Ballabio celebra il 20° anniversario del gruppo comunale di Protezione civile, intitolato a Giuseppe (Pino) Pedrazzoli, con una due giorni dedicata ai volontari e alla cittadinanza, in programma il 6 e 7 giugno 2026 presso il Parco Grignetta. Per l’occasione, i volontari di Ballabio. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
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