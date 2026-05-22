Ballabio celebra i 20 anni della Protezione civile

Da leccotoday.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il comune di Ballabio ha organizzato una cerimonia per commemorare i vent’anni del gruppo comunale di Protezione civile, che porta il nome di Giuseppe Pedrazzoli. L’evento si svolgerà il 6 e 7 giugno 2026 presso il Parco Grignetta, coinvolgendo volontari e cittadini in diverse attività. La due giorni prevede incontri e dimostrazioni, con l’obiettivo di celebrare il lavoro svolto dal gruppo nel corso degli anni. La manifestazione rappresenta un momento di riconoscimento per le attività di protezione civile svolte nel territorio.

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Il comune di Ballabio celebra il 20° anniversario del gruppo comunale di Protezione civile, intitolato a Giuseppe (Pino) Pedrazzoli, con una due giorni dedicata ai volontari e alla cittadinanza, in programma il 6 e 7 giugno 2026 presso il Parco Grignetta. Per l’occasione, i volontari di Ballabio. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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