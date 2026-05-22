Balcani e Mar Nero sono la nuova frontiera della guerra cognitiva

Il 26 maggio si terrà a Roma una conferenza internazionale dedicata alle tensioni e alle dinamiche che coinvolgono i Balcani e il Mar Nero. L'evento riunirà rappresentanti di diversi Paesi e analisti per discutere delle sfide geopolitiche in questa regione. L’obiettivo è approfondire le questioni legate agli interessi strategici e alle influenze esterne che si manifestano in questa zona, spesso al centro di tensioni e dispute di varia natura.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Martedì 26 maggio Roma ospiterà la conferenza internazionale “Balkans and Black Sea Perspectives 2026”, promossa dalla Nato Defense College Foundation in cooperazione con il ministero degli Esteri italiano, l’International Council on Environmental Economics and Development, la Fondazione Csf e il Nato Defense College, dedicata ai nuovi equilibri strategici nello spazio euro-atlantico compreso tra Balcani occidentali e Mar Nero. L’evento, ospitato allo Starhotels Metropole di Roma e di cui Linkiesta è media partner, riunirà rappresentanti istituzionali, diplomatici, analisti, esperti di sicurezza e studiosi per discutere il futuro della sicurezza regionale in una fase segnata dalla prosecuzione della guerra russa contro l’Ucraina, dalla competizione geopolitica tra potenze e dall’emergere di nuove forme di conflitto informativo. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Balcani e Mar Nero sono la nuova frontiera della guerra cognitiva ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video IL SECOLO DI FERRO 8 UCRONIA LA NUOVA ETA' DEL ORO Sullo stesso argomento La sicurezza cognitiva come nuova frontiera strategicaLe democrazie moderne si fondano su una premessa implicita: che i cittadini possano discutere, dissentire e competere politicamente a partire da una... Guerra in Ucraina, l’annuncio di Zelensky: “Colpite due petroliere russe della flotta ombra nel Mar Nero”L’ultimo aggiornamento proveniente dal fronte del conflitto tra Ucraina e Russia segna un nuovo capitolo nella strategia di logoramento economico... Ieri abbiamo cambiato scenario e siamo passati dalle coste sul Mar Nero per arrivare tra colline e montagne. La nostra destinazione è stata Veliko Tarnovo, una piccola località che si trova nel nord-est della Bulgaria, ai piedi dei monti Balcani. Valentin x.com Dal mar Nero ai Balcani: Il Giro d’Italia affonda nella pancia della BulgariaLa seconda tappa della Corsa Rosa lascia il mare e si dirige verso le montagne, raccontando la storia antica dei piccoli villaggi che incontra sul suo tracciato. Poi, termina nella città degli Zar ... rtl.it L’Ue rafforza la sua presenza nel Mar Nero: in arrivo un hub di sicurezza per fronteggiare le minacce russe e ambientaliL’Ue annuncia una nuova strategia per il Mar Nero con un hub di sicurezza contro le minacce ibride, le mine e la flotta ombra russa. Kaja Kallas: Regione chiave per commercio, energia e pace ... it.euronews.com