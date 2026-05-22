Un bagnino ha deciso di lasciare la gestione dello stabilimento balneare di Viserbella di Rimini, che ora si presenta come una spiaggia libera. La motivazione ufficiale è legata ai costi elevati e ai ricavi insufficienti, che hanno portato alla decisione di chiudere l’attività. La spiaggia è stata in passato un punto di riferimento locale, con radici familiari che risalgono agli anni Settanta, quando il padre dell’attuale gestore ha preso in gestione l’area. Ora il luogo si presenta senza servizi, aperto a tutti come spiaggia pubblica.

Viserbella di Rimini, 22 maggio 2026 – Su quella spiaggia “ci sono cresciuto. Avevo solo 3 anni quando mio padre Franco, che faceva il bagnino di salvataggio, nel 1971 rilevò la gestione dello stabilimento”. Il bagno 54 Franco di Viserbella era diventato la seconda casa della famiglia di Marcello Cima, che l’ha gestito per oltre mezzo secolo “con passione e sacrifici”. Fino a quest’anno. Marcello e la moglie Daniela Santi hanno deciso di chiudere lo stabilimento. Una “decisione sofferta, presa a malincuore – assicura lui, 58 anni, un’intera vita passata in spiaggia – ma inevitabile”. https:www.ilrestodelcarlino.itriminicronacanovita-estate-2026-divieto-fumo-953a074b 21-05-2026 - Viserbella - Rimini - Bagno 54 - Franco Chiuso - disabitato dismesso - La notizia che non poteva passare inosservata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bagnino abbandona lo stabilimento che diventa spiaggia libera: “Troppe spese e pochi incassi”

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