Bagnini gravi le carenze nel servizio che hanno portato alla rescissione del contratto

Le autorità hanno deciso di interrompere il contratto con i bagnini a causa di gravi carenze nel servizio. La decisione è stata presa dopo aver riscontrato problemi che non permettevano più di continuare l’attività, anche se alcune informazioni sono ancora riservate a causa di un’indagine penale in corso. I dettagli specifici delle problematiche non sono stati resi pubblici, e la rescissione del contratto è stata comunicata in modo ufficiale.

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