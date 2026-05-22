Bagnini gravi le carenze nel servizio che hanno portato alla rescissione del contratto
Le autorità hanno deciso di interrompere il contratto con i bagnini a causa di gravi carenze nel servizio. La decisione è stata presa dopo aver riscontrato problemi che non permettevano più di continuare l’attività, anche se alcune informazioni sono ancora riservate a causa di un’indagine penale in corso. I dettagli specifici delle problematiche non sono stati resi pubblici, e la rescissione del contratto è stata comunicata in modo ufficiale.
Le carenze erano tali che l’amministrazione non ha potuto fare altro che procedere alla rescissione del contratto, ma rimangono sempre informazioni non accessibili in quanto secretate per l’indagine penale in corso. È quanto emerso dalla commissione Trasparenza del Comune di Latina, convocata per. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
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