In Italia, il settore edilizio si distingue per un livello elevato di competenze specialistiche, coprendo aspetti normativi, tecnici, progettuali ed esecutivi. Questa affermazione deriva da una dichiarazione di un rappresentante di un'azienda leader nel settore, che ha evidenziato come il paese abbia raggiunto standard molto elevati in questi ambiti. La discussione si concentra sulla capacità di integrare conoscenze diverse per garantire qualità e precisione nei lavori edilizi.

"Da un punto di vista normativo, tecnico, progettuale ed esecutivo credo che in Italia siamo a un livello veramente altissimo. Quello che forse si può fare andando avanti è mettere a fattor comune tutte le competenze specialistiche che oggi sono necessarie per affrontare la complessità delle opere da rinnovare o da costruire ex novo”, ha dichiarato Paolo Baccarini, direttore Ingegneria di Hilti Italia, in occasione della XII edizione della Seismic Academy, che si è tenuta a Milano presso la Camera di Commercio Svizzera. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Baccarini (Hilti): "Mettere insieme competenze specialistiche"

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Baccarini (Hilti): Mettere insieme competenze specialistiche

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