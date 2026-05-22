Cosa: Mostra fotografica personale di Aydin Mehdiyev intitolata Stone Guardians of Azerbaijan.. Dove e Quando: Presso la Medina Art Gallery in Via A. Poliziano a Roma, dal 29 maggio al 4 giugno 2026.. Perché: Per esplorare il fenomeno psicologico della pareidolia e la profonda connessione spirituale tra l’uomo e le forme ancestrali modellate dalla natura.. La capitale italiana si prepara ad accogliere un evento espositivo di singolare fascino, capace di trasportare il visitatore verso latitudini lontane e geografie cariche di un mistero ancestrale. Dal 29 maggio al 4 giugno 2026, gli eleganti spazi romani della Medina Art Gallery ospiteranno la mostra fotografica personale del celebre artista Aydin Mehdiyev. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Aydin Mehdiyev e i Guardiani di Pietra dell’Azerbaigian a Roma

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