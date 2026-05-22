Avellino al bivio | restano due piazze due visioni in una notte decisiva

Stasera ad Avellino si svolge l'ultimo confronto pubblico prima delle elezioni comunali. Alle ore 21, gli organizzatori hanno previsto due punti di ritrovo principali, con i candidati che si rivolgono ai cittadini in diverse piazze della città. Uno dei due candidati ha deciso di parlare in piazza Libertà, mentre l'altro non ha ancora comunicato la propria scelta. La serata rappresenta un momento cruciale per gli elettori che si apprestano a votare.

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