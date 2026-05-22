Avellino al bivio | restano due piazze due visioni in una notte decisiva
Stasera ad Avellino si svolge l'ultimo confronto pubblico prima delle elezioni comunali. Alle ore 21, gli organizzatori hanno previsto due punti di ritrovo principali, con i candidati che si rivolgono ai cittadini in diverse piazze della città. Uno dei due candidati ha deciso di parlare in piazza Libertà, mentre l'altro non ha ancora comunicato la propria scelta. La serata rappresenta un momento cruciale per gli elettori che si apprestano a votare.
Avellino, 22 maggio – Stasera alle 21, i microfoni si accendono un'ultima volta. Nello Pizza sceglie piazza Libertà. Festa chiude in piazza Biagio Agnes. Finisce così una campagna elettorale per il sindaco di Avellino: due palchi, due notti, una città che aspetta. Ieri sera, invece, la chiusura. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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La scelta che vale una stagione: Avellino al bivio della panchinaTempo di lettura: 2 minutiL’Avellino entra nella fase più delicata della propria estate.