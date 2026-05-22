autovelox proventi indispensabili

Un intervento del Partito repubblicano riguarda i proventi derivanti dall’autovelox installato sulla via Cervese. La questione nasce dall’analisi dei dati relativi ai ricavi generati dall’apparecchio, che sono stati oggetto di discussione tra i membri del partito. La pianificazione dell’assessore, appartenente allo stesso schieramento politico, ha portato alla valutazione delle entrate provenienti da questa apparecchiatura. La discussione si concentra esclusivamente sui risultati economici prodotti dall’autovelox e sulla loro distribuzione.

Il Partito repubblicano interviene sull’ autovelox di via Cervese (nella foto). "Esaminiamo i proventi dell’autovelox installato sulla via Cervese, con la pianificazione dell’assessore repubblicano Ferrini. – afferma il Pri –.Servono anche a Cesena fondi per strade, asfalti, buche, segnaletica, messa in sicurezza, marciapiedi. Il Comune, che si è visto tagliare i contributi statali dal Governo a guida Meloni e che ha subito la riduzione della capacità di spesa a causa dell’inflazione degli ultimi anni, deve reperire risorse per mettere in sicurezza le sue strade". Per farlo, prosegue il Pri di Cesena "può alzare le tasse ai cittadini in maniera indifferenziata oppure può sanzionare chi spinge troppo sull’acceleratore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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