Autostrada A1 | stazione di Firenze Impruneta chiusa di notte

La stazione di Firenze Impruneta sull'autostrada A1 sarà chiusa durante le ore notturne. La chiusura riguarda sia l'entrata in direzione di Bologna sia l'uscita per chi arriva da Roma. Questa misura si applica nelle ore notturne, senza specificare date o durata. La chiusura temporanea è stata comunicata dalle autorità competenti e riguarda la viabilità in entrambe le direzioni di marcia. Nessuna indicazione è stata fornita sulla ripresa normale del servizio.

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