Automotive Dealer Day 2026 | il punto di vista di Plinio Vanini Presidente di Gruppo Autotorino
Durante l’Automotive Dealer Day 2026, è stato presentato il punto di vista di Plinio Vanini, presidente di un importante gruppo di concessionarie. L’evento ha riunito professionisti del settore per discutere le tendenze legate all’evoluzione del mercato automotive, con un focus su innovazione, digitalizzazione e strategie di comunicazione rivolte al cliente. La manifestazione ha coinvolto aziende e esperti che hanno condiviso idee e progetti in corso per affrontare le sfide del settore.
Un’occasione di confronto dedicata all’evoluzione del settore automotive, tra innovazione, digitalizzazione e strategie di comunicazione sempre più orientate al cliente. Ecco i temi principali e gli approfondimenti emersi dalle nostre interviste. 🔗 Leggi su Today.it
Talk show: IL MERCATO AD UN PUNTO DI SVOLTA. TRA SFIDE, IDEOLOGIA GREEN E SCADENZE IMMINENTI
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