Automobilisti ubriachi alla guida o senza patente 17 persone denunciate a Termini

Da palermotoday.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Diciassette persone sono state denunciate a Termini Imerese nel corso di un servizio di controllo straordinario del territorio condotto dai carabinieri. Le verifiche hanno portato al sequestro di oltre 48 mila euro in sanzioni amministrative e hanno riguardato automobilisti sorpresi alla guida in stato di ebbrezza o senza patente. Le operazioni sono state eseguite nelle ultime ore per garantire maggiore sicurezza sulle strade della zona.

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Diciassette denunciati e oltre 48 mila euro di sanzioni. È il bilancio del servizio di controllo straordinario del territorio condotto dai carabinieri a Termini Imerese. Complessivamente sono stati controllati 67 veicoli, identificate quasi 150 persone ed elevate 44 sanzioni al Codice della. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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