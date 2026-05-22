Autobus maxi stangata | il biglietto urbano schizza a 2 euro Senza aumenti il sistema non regge più
A partire dal primo giugno, il costo del biglietto per l’autobus urbano in provincia di Rimini passerà da 1,50 euro a 2 euro, segnando un incremento significativo. Oltre al biglietto singolo, anche i carnet e gli abbonamenti mensili subiranno aumenti. La decisione è stata presa per far fronte alle esigenze di sostenibilità del sistema di trasporto pubblico locale, che altrimenti avrebbe incontrato difficoltà a mantenere i servizi attuali. La misura interessa la “zona 1” del servizio urbano.
Dal 1° giugno prendere l’autobus costerà di più. In provincia di Rimini scattano infatti i rincari sul trasporto pubblico locale: il biglietto urbano di “zona 1” passa da 1,50 a 2 euro, con aumenti anche per carnet e abbonamenti mensili. Una stangata che Start Romagna giustifica con l’esplosione. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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