Auto si ribalta a Porta Nuova Donna soccorsa in ospedale e il traffico finisce nel caos

Ieri intorno alle 13, un'auto si è ribaltata lungo la Circonvallazione, precisamente su viale Vittorio Emanuele II, all’altezza del parcheggio di Porta Nuova. Una donna coinvolta nell’incidente è stata soccorsa e trasportata in ospedale. L’incidente ha causato un blocco temporaneo del traffico nella zona, creando disagi per gli automobilisti che transitavano in quel tratto. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso e le forze dell’ordine per i rilievi e la gestione della viabilità.

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Incidente lungo la Circonvallazione, donna finisce all’ ospedale, traffico in tilt. Si è verificato intorno alle 13 di ieri, lungo viale Vittorio Emanuele II - sr 147, all’altezza del parcheggio di Porta Nuova, proprio alle porte della città serafica. L’utilitaria, una Fiat Panda, condotta da una donna, mentre saliva verso Assisi, per cause in corso di accertamento da parte della Polizia locale di Assisi, è finita sottosopra dopo aver urtato il marciapiede, un albero e un cartello stradale. Un pullman, che viaggiava in senso contrario, è riuscito a fermarsi in tempo, evitando l’impatto. Si è sentito un gran botto, l’allarme è stato immediato da parte di automobilisti passaggio e anche di turisti che, dal parcheggio, hanno assistito all’incidente. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Auto si ribalta a Porta Nuova. Donna soccorsa in ospedale e il traffico finisce nel caos ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The CEO hated the wife who trapped him into marriage—until she left with their child forever Sullo stesso argomento Leggi anche: Auto esce di strada e finisce nella scarpata, donna soccorsa con Pegaso Incidente in via Pastore, a Salerno: auto sbanda e finisce contro un muro, soccorsa una donnaBrutto incidente a Salerno, poco dopo le ore 23 di ieri sera: un'auto è improvvisamente sbandata, in via Giulio Pastore.