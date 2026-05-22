Auto senza pilota l' Italia è all' avanguardia in ricerca e sperimentazione

Da ilgiornale.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel panorama della mobilità, la guida autonoma rappresenta una delle innovazioni più attese. In diverse città estere, alcuni taxi senza conducente circolano già regolarmente. In Italia, le attività di ricerca e sperimentazione nel settore delle auto senza pilota sono in corso da tempo e coinvolgono enti pubblici e privati. Le prove su strada e i progetti di sviluppo tecnologico sono numerosi e continuano a essere al centro di numerose iniziative nazionali.

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La guida autonoma è la prossima frontiera della mobilità. In alcune città all'estero si vedono già sfrecciare taxi senza conducente e anche l'Italia è all'avanguardia nel campo della ricerca e della sperimentazione. Come dimostra il progetto Full Road (Fleet Urban Living Lab Rome Advanced District) portato avanti da ROAD-Rome Advanced District, che rappresenta un vero e proprio circuito laboratoriale urbano dedicato alla sperimentazione in condizioni reali di soluzioni avanzate per la guida autonoma. Il sistema, a cui è stato dedicato un focus durante l'evento per i primi tre anni di ROAD organizzato ieri nella Capitale, integra veicoli autonomi e connessi, infrastrutture digitali e una control room evoluta, consentendo il monitoraggio continuo e la gestione remota delle operazioni lungo il circuito e sui veicoli. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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