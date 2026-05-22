Nel panorama della mobilità, la guida autonoma rappresenta una delle innovazioni più attese. In diverse città estere, alcuni taxi senza conducente circolano già regolarmente. In Italia, le attività di ricerca e sperimentazione nel settore delle auto senza pilota sono in corso da tempo e coinvolgono enti pubblici e privati. Le prove su strada e i progetti di sviluppo tecnologico sono numerosi e continuano a essere al centro di numerose iniziative nazionali.

La guida autonoma è la prossima frontiera della mobilità. In alcune città all'estero si vedono già sfrecciare taxi senza conducente e anche l'Italia è all'avanguardia nel campo della ricerca e della sperimentazione. Come dimostra il progetto Full Road (Fleet Urban Living Lab Rome Advanced District) portato avanti da ROAD-Rome Advanced District, che rappresenta un vero e proprio circuito laboratoriale urbano dedicato alla sperimentazione in condizioni reali di soluzioni avanzate per la guida autonoma. Il sistema, a cui è stato dedicato un focus durante l'evento per i primi tre anni di ROAD organizzato ieri nella Capitale, integra veicoli autonomi e connessi, infrastrutture digitali e una control room evoluta, consentendo il monitoraggio continuo e la gestione remota delle operazioni lungo il circuito e sui veicoli. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Auto senza pilota, l'Italia è all'avanguardia in ricerca e sperimentazione

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