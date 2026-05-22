Un’auto è stata trovata all’interno di un canale a Fucecchio, in via Porto di Cavallaia, ieri mattina, causando momenti di preoccupazione tra i residenti. Le operazioni di soccorso sono state avviate immediatamente, ma le cause dello sversamento nel corso d’acqua restano da chiarire. La dinamica dell’accaduto è ancora oggetto di indagine, mentre si cerca di ricostruire come la vettura sia finita nel luogo. Non sono stati ancora resi noti ulteriori dettagli sulle circostanze e sulle eventuali responsabilità.

Resta da chiarire come mai la macchina sia finita la dentro. Di certo, ieri mattina, ci sono stati momenti di apprensione a Fucecchio, dove un’autovettura è stata trovata all’interno di un corso d’acqua in via Porto di Cavallaia, facendo scattare l’intervento dei soccorsi. All’inizio mistero e timori. L’allarme è scattato nelle prime ore – attorno alle 9.10 di ieri mattina – quando una squadra dei vigili del fuoco del comando di Firenze, insieme al distaccamento di Empoli e al nucleo sommozzatori, è giunta sul posto per verificare la situazione. Il punto chiave, nella prima fase dell’intervento, è stato quello di accertare che all’interno del veicolo non era presente alcuna persona, scongiurando così l’ipotesi di un possibile incidente con feriti o dispersi che avrebbe potuto trasformare l’evento in tragedia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Auto nel canale, il mistero. S’indaga sulla dinamica

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

How to Tell Him You Like Him (Without Telling Him)

Sullo stesso argomento

Incidente stradale ad Agropoli, scontro fra auto e moto: si indaga sulla dinamicaUna motocicletta e una Fiat Panda sono rimaste coinvolte in un incidente stradale questo pomeriggio intorno alle 18 in via della Libertà, nel centro...

Caso Genini: mistero nel cimitero, il Ris indaga sulla profanazioneIl cimitero di Strozza, in Valle Imagna, è diventato lo scenario di un atto di violenza estrema contro i resti mortali di Pamela Genini, la...

Finiscono con l’auto ribaltata in un canale nel cuore della notte. Paura domenica sera a Villadose, dove una famiglia con una bambina è uscita autonomamente dalla vettura dopo l’incidente lungo via Andreotti. #Villadose #Rovigo #Incidente #Cronaca #Pole x.com

Auto nel canale, il mistero. S’indaga sulla dinamicaLa vettura è stata ritrovata nell’Usciana, accanto a via Porto di Cavallaia. In azione i sommozzatori: fortunatamente non c’era nessuno nell’abitacolo. lanazione.it

Finiscono con l’auto nel canale: famiglia soccorsa, a bordo anche una minoreVILLADOSE (ROVIGO). Paura nella serata di ieri, domenica 10 maggio 2026, a Villadose, in provincia di Rovigo, dove un'auto è uscita di strada lungo via Andreotti ed è finita nel canale adiacente alla ... nordest24.it