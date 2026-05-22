Auto nel canale il mistero S’indaga sulla dinamica
Un’auto è stata trovata all’interno di un canale a Fucecchio, in via Porto di Cavallaia, ieri mattina, causando momenti di preoccupazione tra i residenti. Le operazioni di soccorso sono state avviate immediatamente, ma le cause dello sversamento nel corso d’acqua restano da chiarire. La dinamica dell’accaduto è ancora oggetto di indagine, mentre si cerca di ricostruire come la vettura sia finita nel luogo. Non sono stati ancora resi noti ulteriori dettagli sulle circostanze e sulle eventuali responsabilità.
Resta da chiarire come mai la macchina sia finita la dentro. Di certo, ieri mattina, ci sono stati momenti di apprensione a Fucecchio, dove un’autovettura è stata trovata all’interno di un corso d’acqua in via Porto di Cavallaia, facendo scattare l’intervento dei soccorsi. All’inizio mistero e timori. L’allarme è scattato nelle prime ore – attorno alle 9.10 di ieri mattina – quando una squadra dei vigili del fuoco del comando di Firenze, insieme al distaccamento di Empoli e al nucleo sommozzatori, è giunta sul posto per verificare la situazione. Il punto chiave, nella prima fase dell’intervento, è stato quello di accertare che all’interno del veicolo non era presente alcuna persona, scongiurando così l’ipotesi di un possibile incidente con feriti o dispersi che avrebbe potuto trasformare l’evento in tragedia. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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