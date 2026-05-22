Auto l’Italia accelera | arrivano 22 nuovi marchi entro il 2026

Entro il 2026, in Italia saranno presenti 22 nuovi marchi automobilistici, con molti di origine cinese. Tra i marchi previsti ci sono diversi produttori che entreranno nel mercato europeo nei prossimi anni. L’arrivo di queste nuove aziende si accompagna a un’attenzione crescente sui prezzi dei SUV elettrici, che potrebbero subire variazioni nei prossimi mesi. La presenza di marchi cinesi si aggiunge a quella di altri costruttori già attivi, ampliando l’offerta di veicoli elettrici e tradizionali sul mercato italiano.

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? Domande chiave Quali sono i nuovi marchi cinesi che arriveranno in Italia?. Come cambieranno i prezzi dei SUV elettrici nei prossimi mesi?. Perché gli italiani si fidano più del concessionario che del web?. Chi guiderà la rete di vendita tra i nuovi brand emergenti?.? In Breve I nuovi brand puntano ai segmenti C-SUV e D-SUV con prezzi da 25.000 euro.. La rete distributiva dei nuovi marchi cresce del 60% raggiungendo 1.500 punti vendita.. L'Italia guida l'Europa con 1.500 concessionari contro gli 800 di Spagna e Regno Unito.. Il 47% degli acquirenti italiani mostra interesse per i brand emergenti nel 2026.. Ventidue i nuovi marchi automobilistici operativi in Italia nel 2026, secondo i dati del NewBrand Observatory 2026 presentati durante l’Automotive Dealer Day per evidenziare la trasformazione del mercato nazionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Auto, l’Italia accelera: arrivano 22 nuovi marchi entro il 2026 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Milano accelera sulla mobilità: arrivano 2000 nuovi monopattini Sullo stesso argomento Nuovi marchi auto, l’Italia accelera: in arrivo 11 brand emergenti entro il 2030Secondo il New Brand Observatory, lo studio di Quintegia presentato durante l’Automotive Dealer Day, nel 2026 i nuovi marchi auto attivi in Italia... Svolta nell’area Settebello: entro maggio arrivano 500 nuovi posti auto e un piano da 5 milioniCinquecento nuovi posti auto entro fine maggio e un investimento da oltre 5 milioni di euro per ridisegnare una delle aree più strategiche di Rimini. La rivoluzione dell’auto elettrica non rallenta. Anzi, accelera. #auto #autoelettriche #automotive #batterie #decarbonizzazione #greenmobility @IEA #italia #mercatoelettrico #mobilitasostenibile #ricaricaelettrica #sostenibilita #transizioneenergetica x.com Nuovi marchi auto, l’Italia accelera: in arrivo 11 brand emergenti entro il 2030Il quadro tracciato da Quintegia conferma un trend irreversibile: l’Italia non è solo uno dei mercati più aperti ai nuovi player, ma anche quello con la rete distributiva più estesa ... msn.com Auto elettriche, l’Italia accelera: ad aprile immatricolazioni quasi raddoppiateIl mercato italiano delle auto elettriche continua a dare segnali di crescita. Ad aprile 2026 sono state immatricolate 13.087 vetture full electric, quasi il doppio rispetto allo stesso mese del 2025. motorionline.com