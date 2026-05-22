Auto d' epoca in mostra a Mondello ci sarà anche la Ford Torpedo del 1929

Domenica 24 maggio sul lungomare di Mondello si terrà la sesta edizione del “Concorso di eleganza per auto d'epoca”, organizzato dal Club Canottieri Roggero di Lauria. L’evento si svolge all'aperto e sarà aperto a visitatori di tutte le età, tra appassionati, turisti e bagnanti. Tra le vetture esposte ci sarà anche una Ford Torpedo del 1929, che attirerà sicuramente l’attenzione degli appassionati di automobili storiche. La manifestazione prevede l’esposizione di diverse auto d’epoca lungo la passeggiata del lungomare.

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