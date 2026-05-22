Auto cinesi | ecco il vero perché hanno iniziato a produrle in Europa

Negli ultimi anni, le case automobilistiche cinesi hanno avviato la produzione di veicoli in Europa, portando a una capacità produttiva di circa ventotto milioni di auto all’anno. Le fabbriche europee sono state allestite appositamente per rispondere alla domanda locale e continentale, con una presenza crescente di impianti di produzione nel continente. Questo spostamento si traduce in un aumento della produzione di vetture cinesi direttamente in Europa, senza coinvolgere esclusivamente impianti asiatici.

Ventotto milioni di vetture all’anno. Tanta è la capacità produttiva installata nelle fabbriche europee. Ne escono diciassette milioni. Il resto è silenzio: nastri fermi, turni cancellati, operai in cassa integrazione. Un utilizzo medio degli impianti inferiore al 60%, certificato dall’ultimo report di S&P Global Ratings rilasciato il 19 maggio 2026, che fotografa un’industria che non produce abbastanza per giustificare le proprie strutture. Non è una crisi congiunturale. È una crepa strutturale aperta da anni e allargata dalla doppia pressione della transizione elettrica e dell’avanzata cinese. Due paesi in particolare incarnano questa deriva meglio di ogni altro: Italia e Regno Unito. 🔗 Leggi su Panorama.it

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Ecco brava.. dopo li cinesi.. a-insegna tutto all’indiani.. cosi oltre la vespa e ape (progetti originali).. cce-sse’inculano pure l’artigianato, le macchine automatiche e il mobilio.. brava a-continua così che vai bene ppe distrugge tutto quell che è rimasto.. @Confi x.com

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