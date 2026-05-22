Aumentano gli impiegati nell’ambito tecnologico ma l’Italia è indietro sui laureati I dati

Nel 2025, nell’Unione europea, ci sono 3,4 milioni di persone impiegate nel settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, con un incremento del 5,1% rispetto all’anno precedente. In Italia, invece, si registra un numero inferiore di laureati in questo campo, anche se il numero di lavoratori con competenze tecnologiche cresce. Questi dati indicano una differenza tra la crescita occupazionale e il numero di laureati nel settore tecnologico nel paese.

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