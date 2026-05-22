Aumentano gli impiegati nell’ambito tecnologico ma l’Italia è indietro sui laureati I dati
Nel 2025, nell’Unione europea, ci sono 3,4 milioni di persone impiegate nel settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, con un incremento del 5,1% rispetto all’anno precedente. In Italia, invece, si registra un numero inferiore di laureati in questo campo, anche se il numero di lavoratori con competenze tecnologiche cresce. Questi dati indicano una differenza tra la crescita occupazionale e il numero di laureati nel settore tecnologico nel paese.
Nel 2025 nell’Unione europea sono 3,4 milioni le persone occupate con una formazione nel settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT), in aumento del 5,1% rispetto all’anno precedente. I dati diffusi da Eurostat mostrano però un mercato ancora fortemente sbilanciato sul piano di genere e con profonde differenze tra i Paesi europei, soprattutto sul livello di istruzione dei lavoratori impiegati nel comparto digitale. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Homo inutilis Lintelligenza artificiale e il futuro del lavoro umano - I Webinar di IBL
Sullo stesso argomento
Sinner, in Italia è tennis mania ma aumentano le pressioni sui ragazziA 50 anni dal successo di Adriano Panatta un altro italiano torna a trionfare agli Internazionali di Roma: è Jannik Sinner, il numero uno del mondo...
TURKCIMENTO chiede il riconoscimento dei dati MRV allineati all’UE nell’ambito del CBAMI produttori di cemento turchi avvertono che i valori di emissione predefiniti previsti dal CBAM dell’UE sovrastimano in modo significativo le...
In #Sardegna crescono le aziende biologiche e i giovani impiegati nel settore. Aumentano anche i consumi #bio nelle famiglie italiane facebook
Binaghi mi auguro che con tutti i soldi che ti sei fatto aumentando i biglietti vengano impiegati il prima possibile per implementare il tetto sullo stadio principale. Grazie. #tennis #IBI26 x.com