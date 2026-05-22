Aumentano gli impiegati nell’ambito tecnologico ma l’Italia è indietro sui laureati I dati

Da orizzontescuola.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel 2025, nell’Unione europea, ci sono 3,4 milioni di persone impiegate nel settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, con un incremento del 5,1% rispetto all’anno precedente. In Italia, invece, si registra un numero inferiore di laureati in questo campo, anche se il numero di lavoratori con competenze tecnologiche cresce. Questi dati indicano una differenza tra la crescita occupazionale e il numero di laureati nel settore tecnologico nel paese.

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Nel 2025 nell’Unione europea sono 3,4 milioni le persone occupate con una formazione nel settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT), in aumento del 5,1% rispetto all’anno precedente. I dati diffusi da Eurostat mostrano però un mercato ancora fortemente sbilanciato sul piano di genere e con profonde differenze tra i Paesi europei, soprattutto sul livello di istruzione dei lavoratori impiegati nel comparto digitale. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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