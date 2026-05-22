Audi l’identità sportiva sul Lago di Como | tra autenticità e avanguardia

Durante la rassegna FuoriConcorso, il marchio dei Quattro Anelli ha presentato undici vetture che hanno avuto un ruolo significativo nel motorsport. L’evento si è svolto sulle sponde del Lago di Como, mettendo in mostra modelli che rappresentano sia l’autenticità del marchio che un’attenzione all’innovazione tecnica. Le vetture esposte sono state parte di diverse competizioni e hanno contribuito alla storia sportiva del marchio, evidenziando il legame tra tradizione e tecnologia moderna.

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In questa vetrina esclusiva per collezionisti e appassionati, in una area riservata davanti a Villa Sucota, a catturare l’attenzione sono state quindi la Sport Quattro, la Sport quattro S1 E2, la 90 quattro IMSA GTO, la RS2 Avant, la A4 DTM, la R15 TDI, la R18 e-tron quattro, la e-tron FE07, la RS Q e-tron, la R26 e la nuova Audi RS 5, la prima plug-in hybrid della storia Audi Sport, presentata il mese scorso in occasione della Milano Design Week. L’azienda tedesca, proprio sulla scia dei concetti espressi alla rassegna meneghina, ha ribadito che «la performance non si improvvisa, bensì si costruisce». Dietro agli straordinari risultati nelle varie competizioni, infatti, c’è un lavoro per step. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Audi, l’identità sportiva sul Lago di Como: tra autenticità e avanguardia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video His family shielded him from the adopted son's schemes after hearing his true feelings. Sullo stesso argomento Audi tra design e la sfida dell'autenticità: Massimo Frascella racconta il futuro "Radical Next""Nel momento in cui cerchi di fare ciò che fanno gli altri perdi la tua identità, la tua ragione di essere". Villa Liberty sul Lago di Como: eleganza senza tempo tra storia e naturaImmersa nella quiete del Lago di Como, è in vendita un’elegante villa storica in stile Liberty, perfettamente restaurata e circondata da un... Audi, l’identità sportiva sul Lago di Como: tra autenticità e avanguardiaAlla rassegna FuoriConcorso, il marchio dei Quattro Anelli ha mostrato undici vetture che hanno scritto - e scrivono - la storia del Motorsport. Dal talk con gli iconici piloti Capello, Kristensen e M ... vanityfair.it FuoriConcorso, sul Lago di Como in mostra il dna del motorsport AudiLa Casa tedesca ha preso parte, per la prima volta, alla manifestazione dedicata all’eccellenza della cultura automobilistica. Undici le vetture cult per raccontare l’evoluzione di prestazioni, effi ... corriere.it