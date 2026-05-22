Prima del debutto sul mercato, la nuova Audi A2 e-tron è stata sottoposta a una serie di test che comprendono percorsi su neve, ghiaccio e all’interno di un tunnel del vento. Questi controlli sono stati effettuati per verificare le prestazioni in diverse condizioni ambientali e di guida, con l’obiettivo di perfezionare i diversi aspetti tecnici del veicolo. La casa automobilistica sta completando le ultime fasi di collaudo prima di annunciare ufficialmente la data di uscita.

La compatta di Audi si rinnova e diventa elettrica. Audi A2 e-tron, annunciata a marzo da Gernot Döllner, Ceo della casa tedesca, sarà svelata in tutte le sue forme nel prossimo autunno. La nuova compatta ad elettroni seguirà gli stessi passi della A2 lanciata negli anni 2000, cercando di innovare la mobilità urbana affidandosi alla tecnologia elettrica. Per raggiungere questo obiettivo, la casa degli anelli ha sottoposto recentemente il prototipo di A2 e-tron a test avanzati per migliorarne la guidabilità, la stabilità e le performance elettriche dell’auto. I test sono stati svolti in Europa, dalle strade ghiacciate ed innevate della Lapponia, alle valli della Baviera, facendo tappa nei tunnel del vento presenti presso il centro di sviluppo di Audi a Ingolstadt. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Audi A2 e-tron, ultimi test prima del lancio: quando esce

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