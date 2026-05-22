Attività educative dei pazienti supportate da robot e IA etica al Salesi | è Edutainment4Care

Un nuovo progetto educativo rivolto ai pazienti pediatrici oncologici è stato presentato presso l’ospedale Salesi. Il progetto, denominato Edutainment4Care, è stato sviluppato da un laboratorio universitario specializzato in sistemi dinamici, in collaborazione con diverse organizzazioni, tra cui una fondazione sanitaria e associazioni di settore. Recentemente, si è svolto un incontro formativo dedicato all’implementazione delle attività, che prevedono l’uso di robot e intelligenza artificiale etica per supportare l’apprendimento dei giovani pazienti.

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