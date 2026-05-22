Attilio Fontana a Dalmine | Dare fiducia ai giovani ecco le opportunità che offre Regione Lombardia

Martedì 19 maggio, al Teatro Civico di Dalmine, si è svolto un evento organizzato dal Comune di Dalmine in collaborazione con l’associazione Politicamente Giovani, con la partecipazione di quasi 200 giovani. L’intervento principale è stato tenuto dal Presidente di Regione Lombardia, che ha parlato delle opportunità offerte dalla regione per i giovani e dell’importanza di affidarsi alla fiducia delle nuove generazioni. La serata ha coinvolto i partecipanti in un confronto diretto su temi di attualità e prospettive future.

Quasi 200 ragazzi hanno partecipato alla serata organizzata, martedì 19 maggio al Teatro Civico di via Kennedy, dal Comune di Dalmine in collaborazione con l’associazione Politicamente Giovani, che ha visto come ospite principale il Presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana. Ad aprire l’incontro è stato l’Assessore del Comune di Dalmine, Tommaso Perani, promotore dell’iniziativa, che ha dichiarato: “Stiamo lavorando per ampliare le opportunità rivolte ai giovani del territorio. Abbiamo iniziato a farlo seguendo due direttrici: da un lato lo sport, come strumento di aggregazione, e dall’altro l’avvicinamento dei ragazzi alle istituzioni”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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