Ignacio Buse ha raggiunto la sua prima finale nel circuito ATP battendo Kovacevic nell’ATP 500 di Amburgo. La partita si è conclusa con la vittoria del tennista peruviano, segnando un traguardo importante nella sua carriera. La sfida si è svolta sulla terra battuta del torneo tedesco, attirando l’attenzione degli appassionati di tennis. Buse, che non aveva mai disputato una finale in un torneo di questa categoria, ha ottenuto una vittoria significativa nel suo percorso professionale.

Giornata indimenticabile per Ignacio Buse. Il tennista peruviano ha conquistato la sua prima finale della carriera nel circuito maggiore e lo ha fatto nell’ATP 500 di Amburgo. Il numero 57 del mondo ha sconfitto in due set l’americano Aleksandar Kovacevic con il punteggio di 6-1 7-5 in un’ora e quattro minuti di gioco. Buse è stato dominante nei propri turni di servizio. Il sudamericano non ha concesso palle break nei propri turni di servizio e soprattutto ha vinto il 93% dei punti quando ha servito la prima e l’86% con la seconda. Alla fine sono stati dodici i vincenti di Buse contro i 7 di Kovacevic, che ha invece commesso 24 errori non forzati contro i 7 del peruviano. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - ATP Amburgo 2026, Ignacio Buse batte Kovacevic e conquista la prima finale

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