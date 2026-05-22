Asuka ha affrontato le recenti voci che circolano sul suo possibile ritiro dalla WWE, confermando di essere ancora al massimo della forma. Le indiscrezioni sono aumentate dopo la sconfitta subita contro un’avversaria durante l’evento WWE Backlash 2026, portando a molte discussioni tra fan e addetti ai lavori. La wrestler giapponese ha scelto di rispondere pubblicamente per chiarire la sua posizione e mettere fine alle speculazioni sul suo futuro in federazione.

Asuka ha finalmente risposto alle voci sempre più insistenti sul suo futuro in WWE. Le speculazioni sono esplose dopo la sconfitta di Asuka contro Iyo Sky a WWE Backlash 2026. Al termine del match, Asuka ha abbracciato Iyo, le ha alzato il braccio in segno di rispetto e ha salutato il pubblico di Tampa, un gesto che molti hanno interpretato come un addio. La sera successiva a RAW, il tono malinconico è continuato quando, nel backstage, Asuka ha detto a Iyo: “Ci vediamo presto”, prima di lasciare l’arena. “Non è ancora chiaro se tornerà oppure no e, nel caso dovesse farlo, il suo ruolo sarà diverso. Quando abbiamo contattato persone all’interno della WWE, ci hanno detto che Asuka è praticamente semi-ritirata. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Asuka risponde ai rumor sul ritiro: “Sono ancora al top”

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