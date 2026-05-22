All'inizio del Festival di Cannes, l'attrice ricorda i momenti difficili dal punto di vista economico, affermando che in passato, con gli scandali, riusciva a guadagnare più rispetto ai film stessi. Dopo diversi anni, torna in concorso con un nuovo film da protagonista, portando con sé il ricordo di quegli anni complicati. La sua presenza sul red carpet suscita attenzione, mentre si prepara a presentare il suo ultimo lavoro.

Asia Argento è tornata a Cannes, il Festival a lei più caro e familiare e che, tuttavia, l’aveva emarginata. Dopo lo scandalo del MeToo, l’attrice torna sulla Croisette protagonista della pellicola Death has no master. Per lei si tratta di un periodo di rinascita, personale e professionale, ma non dimentica gli anni più difficili, quando fu costretta a “vivere di scandali”. Asia Argento a Cannes con un nuovo film Asia Argento concorre al Festival di Cannes 2026 con Death has no master, horror politico firmato dal regista Jorge Thielen Armand. In gara alla Quinzaine des Réalisateurs, racconta di una donna italo-venezualena che, riappropriandosi della piantagione del padre, si scontra con i dipendenti che la abitano. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Asia Argento a Cannes ricorda i momenti di difficoltà economica, "con gli scandali guadagnavo più dei film"

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