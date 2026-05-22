ASI Avellino richiesto il rinvio dell' elezione degli organi statutari
I sindaci di tre comuni della provincia di Avellino hanno presentato una richiesta di rinvio dell'elezione degli organi statutari del Consorzio ASI, prevista per il 28 e 29 maggio. La richiesta è stata avanzata prima della convocazione ufficiale dell'assemblea, in cui si sarebbero dovute eleggere i rappresentanti dell’ente. La decisione di spostare la data dell’elezione è stata motivata dalla volontà di approfondire alcuni aspetti legati alla procedura. Restano in attesa di eventuali risposte ufficiali da parte degli organi competenti.
I sindaci di Conza della Campania, Montefredane e Pietradefusi chiedono il rinvio dell’elezione degli organi statutari del Consorzio ASI della Provincia di Avellino, convocata per il 28 e 29 maggio prossimi. La richiesta è contenuta in una nota indirizzata al presidente del Consorzio, Pasquale. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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