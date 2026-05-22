ASI Avellino richiesto il rinvio dell' elezione degli organi statutari

Da avellinotoday.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I sindaci di tre comuni della provincia di Avellino hanno presentato una richiesta di rinvio dell'elezione degli organi statutari del Consorzio ASI, prevista per il 28 e 29 maggio. La richiesta è stata avanzata prima della convocazione ufficiale dell'assemblea, in cui si sarebbero dovute eleggere i rappresentanti dell’ente. La decisione di spostare la data dell’elezione è stata motivata dalla volontà di approfondire alcuni aspetti legati alla procedura. Restano in attesa di eventuali risposte ufficiali da parte degli organi competenti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

I sindaci di Conza della Campania, Montefredane e Pietradefusi chiedono il rinvio dell’elezione degli organi statutari del Consorzio ASI della Provincia di Avellino, convocata per il 28 e 29 maggio prossimi. La richiesta è contenuta in una nota indirizzata al presidente del Consorzio, Pasquale. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Arcigay Avellino scrive al Vescovo: richiesto un segnale di inclusione in vista dell’Irpinia Pride

L’impegno dell’ASL Avellino per la giornata nazionale della donazione di organiGiornata nazionale per la donazione di organi e tessuti: l’ASL Avellino aderisce alla campagna del Ministero della salute “Dai voce al tuo sì”.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web