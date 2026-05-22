Il film Un futuro aprile ha ottenuto il miglior risultato negli ascolti televisivi del 21 maggio, superando altre emittenti. Sia Rai 1 che Canale 5 hanno registrato ascolti modesti per le loro programmazioni. Forbidden Fruit si è posizionato come la principale alternativa, riuscendo a mantenere un buon livello di attenzione da parte del pubblico. I dati mostrano una leggera preferenza per il film trasmesso, anche se nessuna delle due reti ha raggiunto numeri elevati rispetto alle media abituali.

I dati degli ascolti tv del 21 maggio dimostrano come sia Rai 1 sia Canale 5 non abbiamo realizzato grandi numeri, ma a vincere è stato il film Un futuro aprile Gliascolti tvdel 21 maggio assegnano la vittoria aUn futuro aprile, film dedicato alla strage di Pizzolungo,Forbidden Fruittiene testa ma va detto che nessuno dei due risultati è entusiasmante. Benissimo Milo Infante. Alcune delle immagini pubblicate all’interno di questa testata giornalistica sono tratte da fonti online liberamente accessibili. Tali immagini non sono in alcun modo utilizzate per finalità commerciali e i relativi diritti restano di esclusiva titolarità dei rispettivi aventi diritto. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Ascolti tv, Un futuro aprile vince ma Forbidden Fruit gli tiene testa

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