Ascolti tv giovedì 21 maggio | Un futuro aprile Forbidden Fruit Piazzapulita

Giovedì 21 maggio 2026, i programmi televisivi sono stati seguiti da un pubblico vario e numeroso. Su Rai 1 è stata trasmessa la fiction “Un futuro aprile”, mentre su altre reti sono andati in onda programmi come “Forbidden Fruit” e “Piazzapulita”. I dati sugli ascolti mostrano quale trasmissione abbia ottenuto le percentuali di share più alte, evidenziando le preferenze dei telespettatori quella sera. I numeri ufficiali sono stati diffusi dall’ente che monitora gli ascolti televisivi e riguardano i vari programmi trasmessi in prima serata.

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Ascolti tv giovedì 21 maggio 2026: auditel e share dei programmi di ieri. ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, giovedì 21 maggio 2026? Su Rai 1 è andato in onda Un futuro aprile. Su Rai 2 Ore 14. Su Rai 3 Splendida cornice. Su Rete 4 Dritto e rovescio. Su Canale 5 Forbidden Fruit. Su Italia 1 Sarabanda Celebrity. Su La7 Piazzapulita. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv giovedì 21 maggio 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10. Ascolti tv giovedì 21 maggio 2026, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. In aggiornamento. Access prime time I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Ascolti tv giovedì 21 maggio: Un futuro aprile, Forbidden Fruit, Piazzapulita ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Georgie & Mandys First Marriage Season 2 Episode 11 Trailer: Return Date & Whats Next Sullo stesso argomento Ascolti tv giovedì 12 marzo: Don Matteo 15, Forbidden Fruit, PiazzapulitaAscolti tv giovedì 12 marzo 2026: auditel e share dei programmi di ieri ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, giovedì... Ascolti tv giovedì 26 marzo: Italia-Irlanda del Nord, Forbidden Fruit, PiazzapulitaAscolti tv giovedì 26 marzo 2026: auditel e share dei programmi di ieri ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, giovedì... Forbidden Fruit stasera 21 maggio: il matrimonio segreto di Sahik, il caos alla Holding e Sahika eredita tuttoStasera, giovedì 21 maggio a partire dalle 21.20, Canale 5 propone in prima serata un nuovo e atteso appuntamento con la terza stagione di Forbidden Fruit (Yasak Elma). Gli intrighi, i colpi di scen ... corrieredimaremma.it Ascolti tv ieri 21 maggio 2026: share tv e dati AuditelAscolti tv ieri 21 maggio 2026: share tv e dati Auditel. Scopri quale programma è stato il più seguito della serata di giovedì 21 maggio. mam-e.it