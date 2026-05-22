Nella serata di ieri, giovedì 21 maggio 2026, su Rai1 Un futuro aprile interessa.000 spettatori pari al % di share. Su Canale5 Forbidden Fruit conquista.000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 Ore 14 Sera intrattiene.000 spettatori pari al %. Su Italia1 Sarabanda Celebrity incolla davanti al video.000 spettatori con il %. Su Rai3 Splendida Appendice segna.000 spettatori (%). Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza.000 spettatori (%). Su La7 Piazzapulita raggiunge.000 spettatori e il %. Su Tv8 Spectre ottiene.000 spettatori (%). Sul Nove Comedy Match raduna.000 spettatori con il %. Sul 20 Attacco al potere fa sintonizzare.000 spettatori (%). 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Ascolti TV | Giovedì 21 Maggio 2026

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Ascolti TV del 16 aprile 2026 Rai e Mediaset a confronto

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