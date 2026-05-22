Ascolti TV | Giovedì 21 Maggio 2026 Un futuro aprile 2.219 – 14.4% meglio di Forbidden Fruit 1.973 – 14.3% ottimo Infante 9%

Da davidemaggio.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella serata di giovedì 21 maggio 2026, su Rai1, il film “Un futuro aprile” ha ottenuto 2.219.000 spettatori con una quota del 14,4%. In confronto, “Forbidden Fruit” ha registrato 1.973.000 spettatori con il 14,3%. Su Rai2, il programma “Infante” ha attirato 9.000 spettatori. La differenza di ascolti tra i due titoli sul primo canale è di circa 246.000 spettatori. I dati si riferiscono agli ascolti televisivi ufficiali della serata.

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Nella serata di ieri, giovedì 21 maggio 2026, su Rai1 Un futuro aprile interessa 2.219.000 spettatori pari al 14.4% di share dalle 21:50 alle 23:45. Su Canale5  Forbidden Fruit conquista 1.973.000 spettatori con uno share del 14.3% dalle 22:01 alle 00:13. Su Rai2 Ore 14 Sera intrattiene 1.141.000 spettatori pari al 9%. Su Italia1 Sarabanda Celebrity  incolla davanti al video 937.000 spettatori con il 6.9%. Su Rai3 Splendida Appendice  segna 877.000 spettatori (5.9%). Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza 787.000 spettatori (6.5%). Su La7 Piazzapulita raggiunge 890.000 spettatori e il 7%. Su Tv8 Spectre ottiene 368.000 spettatori (2.6%). Sul Nove Comedy Match raduna 704. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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© Davidemaggio.it - Ascolti TV | Giovedì 21 Maggio 2026. Un futuro aprile (2.219 – 14.4%) meglio di Forbidden Fruit (1.973 – 14.3%), ottimo Infante (9%)
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