Ascolti TV | Giovedì 21 Maggio 2026 Un futuro aprile 2.219 – 14.4% meglio di Forbidden Fruit 1.973 – 14.3% ottimo Infante 9%

Nella serata di giovedì 21 maggio 2026, su Rai1, il film “Un futuro aprile” ha ottenuto 2.219.000 spettatori con una quota del 14,4%. In confronto, “Forbidden Fruit” ha registrato 1.973.000 spettatori con il 14,3%. Su Rai2, il programma “Infante” ha attirato 9.000 spettatori. La differenza di ascolti tra i due titoli sul primo canale è di circa 246.000 spettatori. I dati si riferiscono agli ascolti televisivi ufficiali della serata.

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