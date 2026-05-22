Ascolti tv 21 maggio 2026 | Un futuro Aprile Forbidden Fruit Affari Tuoi La Ruota della Fortuna | Dati Auditel

Da superguidatv.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 21 maggio 2026 le trasmissioni in prima serata hanno visto confrontarsi tra loro programmi di Rai1 e Canale 5. Su Rai1 è andato in onda “Un futuro Aprile”, mentre su Canale 5 sono stati trasmessi “Forbidden Fruit”, “Affari Tuoi” e “La Ruota della Fortuna”. I dati di ascolto Audi­tel hanno registrato le performance di queste produzioni, evidenziando le preferenze del pubblico in quella serata. La sfida tra le due reti ha attirato l’attenzione degli analisti, che hanno monitorato i risultati di ascolto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Ascolti tv giovedì 21 maggio 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “ Un futuro Aprile ” contro “ Forbidden Fruit “.  Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, giovedì 21 maggio 2026? Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share. Ascolti tv, ieri sera: Un futuro Aprile vs Forbidden Fruit. Auditel ieri sera, 21 maggio 2026. Sfida Rai1 e Canale 5: “Un futuro Aprile” contro “Forbidden Fruit”. Chi ha vinto? Rai1: Un futuro Aprile, il film di Graziano Diana con protagonista Ludovica Ciaschetti ha incuriosito 0. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

ascolti tv 21 maggio 2026 un futuro aprile forbidden fruit affari tuoi la ruota della fortuna dati auditel
© Superguidatv.it - Ascolti tv 21 maggio 2026: Un futuro Aprile, Forbidden Fruit, Affari Tuoi, La Ruota della Fortuna | Dati Auditel
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Giletti contro la Rai: polemica sul futuro del programma Lo stato delle cose

Video Giletti contro la Rai: polemica sul futuro del programma Lo stato delle cose

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Ascolti tv 7 maggio 2026: Buonvino – Mistero a Villa Borghese, Forbidden Fruit, Affari Tuoi, La Ruota della Fortuna | Dati Auditel

Leggi anche: Ascolti tv 23 aprile 2026: Uno sbirro in Appennino, Forbidden Fruit, Affari Tuoi, La Ruota della Fortuna | Dati Auditel

forbidden fruit ascolti tv 21 maggioAscolti tv giovedì 21 maggio: Un futuro aprile, Forbidden Fruit, PiazzapulitaAscolti tv 21 maggio 2026: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (giovedì) | Qual è il programma più visto della serata ... tpi.it

forbidden fruit ascolti tv 21 maggioForbidden fruit 3, replica puntata 21 maggio in streaming | Video MediasetReplica puntata Forbidden fruit del 21 maggio 2026. Video Mediaset per rivedere l'episodio inedito trasmesso da Canale 5 in streaming. superguidatv.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web