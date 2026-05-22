Ascolti tv 21 maggio 2026 | Un futuro Aprile Forbidden Fruit Affari Tuoi La Ruota della Fortuna | Dati Auditel

Il 21 maggio 2026 le trasmissioni in prima serata hanno visto confrontarsi tra loro programmi di Rai1 e Canale 5. Su Rai1 è andato in onda “Un futuro Aprile”, mentre su Canale 5 sono stati trasmessi “Forbidden Fruit”, “Affari Tuoi” e “La Ruota della Fortuna”. I dati di ascolto Audi­tel hanno registrato le performance di queste produzioni, evidenziando le preferenze del pubblico in quella serata. La sfida tra le due reti ha attirato l’attenzione degli analisti, che hanno monitorato i risultati di ascolto.

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