Ascolti tv 21 maggio 2026 | Un futuro Aprile Forbidden Fruit Affari Tuoi La Ruota della Fortuna | Dati Auditel
Il 21 maggio 2026 le trasmissioni in prima serata hanno visto confrontarsi tra loro programmi di Rai1 e Canale 5. Su Rai1 è andato in onda “Un futuro Aprile”, mentre su Canale 5 sono stati trasmessi “Forbidden Fruit”, “Affari Tuoi” e “La Ruota della Fortuna”. I dati di ascolto Auditel hanno registrato le performance di queste produzioni, evidenziando le preferenze del pubblico in quella serata. La sfida tra le due reti ha attirato l’attenzione degli analisti, che hanno monitorato i risultati di ascolto.
Ascolti tv giovedì 21 maggio 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “ Un futuro Aprile ” contro “ Forbidden Fruit “. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, giovedì 21 maggio 2026? Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share. Ascolti tv, ieri sera: Un futuro Aprile vs Forbidden Fruit. Auditel ieri sera, 21 maggio 2026. Sfida Rai1 e Canale 5: “Un futuro Aprile” contro “Forbidden Fruit”. Chi ha vinto? Rai1: Un futuro Aprile, il film di Graziano Diana con protagonista Ludovica Ciaschetti ha incuriosito 0. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
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