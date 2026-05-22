artisti in erba crescono estate con opera kids

Laboratori gratuiti per bambini e famiglie: Opera seme festival apre le iscrizioni a Opera kids. Dal 15 giugno a Spazio Seme quattro percorsi creativi su musica, danza, canto, teatro, ispirati al mondo dell’opera, con performance finale l’11 luglio in Piazza Grande, nel giorno di inaugurazione della quinta edizione del Festival. L’opera diventa gioco e scoperta con Opera Kids, la nuova sezione di Opera Seme Festival dedicata ai bambini e alle famiglie, realizzata con il sostegno di Tca spa. In occasione della quinta edizione del Festival, in programma ad Arezzo dall’11 al 25 luglio, prendono il via le iscrizioni ai laboratori gratuiti pensati per avvicinare i più piccoli al mondo dell’opera lirica attraverso un’esperienza creativa e condivisa con i genitori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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