Domani sera alle 20, il teatro comunale di Bologna ospiterà la rappresentazione di ‘Carmen’, interpretata da Anbeta Toromani e Alessandro Macario. La esibizione si basa sulla coreografia di Amedeo Amodio, considerata storica nel mondo della danza. La compagnia di balletto proporrà lo spettacolo nell’ambito della stagione di danza, con la presenza di due interpreti molto noti al pubblico. La foto di scena è stata scattata da Alma Hani.

Anbeta Toromani, celebre e amatissima prima ballerina, e Alessandro Macario sono i protagonisti di ’Carmen’, la storica coreografia di Amedeo Amodio che verrà proposta (foto di Alma Hani) dalla stagione di danza del Comunale Nouveau di Bologna domani sera alle 20.30 e domenica alle 16, con il Corpo di ballo del Teatro Nazionale dell’Opera e del Balletto di Tirana, e le iconiche musiche di Bizet (arricchite dagli interventi originali di Giuseppe Calì) eseguite dal vivo dall’Orchestra del Comunale di Bologna diretta da Paolo Paroni. Amodio creò questa ’Carmen’ nel 1995 per Aterballetto ed è divenuta uno dei suoi gioielli. La rilettura... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Arriva la ’Carmen’ con la storica coreografia di Amedeo Amodio

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