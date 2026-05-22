Dopo l’arresto di Artem Tkatchuk, la sua fidanzata ha dichiarato che l’uomo non ha commesso alcun reato e ha espresso fiducia nella sua innocenza. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media, mentre le autorità non hanno ancora fornito dettagli ufficiali sulle accuse mosse nei confronti di Tkatchuk. La sua posizione sarà verificata attraverso le indagini in corso. Artem Tkatchuk è stato successivamente rilasciato, ma le motivazioni e i procedimenti legali continuano ad essere al centro dell’attenzione.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Artem Tkatchuk, noto per il suo ruolo di Pino ‘o pazzo nella celebre serie Mare Fuori, è stato rilasciato dopo un arresto avvenuto nella notte in provincia di Milano. La notizia ha suscitato grande interesse tra i fan e i follower dell’attore, specialmente dopo il suo arresto per presunti atti di vandalismo avvenuti in strada. Secondo le dichiarazioni di sua madre e della fidanzata, Artem sarebbe stato rilasciato in quanto si ha motivo di credere nella sua innocenza. Le due donne hanno contattato il giornalista Gabriele Parpiglia per condividere la notizia, sottolineando che il giovane attore non avrebbe commesso alcun reato. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Arresto di Artem: la fidanzata sostiene la sua innocenza, “Non ha commesso alcun reato”.

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[Full] He Made Gods With One Thought… Now Heaven Fears His Return

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